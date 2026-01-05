Energia: isolamento termico rapido ed economico con l’insufflaggio in sughero

Migliorare il comfort della propria casa senza affrontare interventi costosi è possibile grazie all’insufflaggio con granuli di sughero biondo naturale: una soluzione efficace, veloce e a costi contenuti.

L’insufflaggio consiste nel riempimento delle intercapedini delle pareti perimetrali senza demolizioni né opere invasive. Questo permette di ridurre drasticamente i costi rispetto agli interventi tradizionali, eliminando spese di rifacimento e tempi lunghi di cantiere.

Il sughero biondo naturale garantisce prestazioni isolanti durature: non si compatta, non perde volume e non degrada nel tempo. È inoltre resistente a umidità e muffe, rendendo l’intervento affidabile e privo di costi di manutenzione.

Rispetto al cappotto esterno o interno, l’insufflaggio offre un miglior rapporto costo-beneficio, senza ridurre lo spazio abitativo e con un investimento iniziale più accessibile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.