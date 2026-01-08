Energia, il Mediterraneo rafforza il suo ruolo strategico: posato il primo cavo del Tyrrhenian Link

Il Mediterraneo si conferma sempre più un nodo centrale delle grandi reti energetiche europee. Un nuovo passo in questa direzione è stato compiuto con la posa del primo cavo sottomarino del ramo ovest del Tyrrhenian Link, il maxi progetto da 3,7 miliardi di euro realizzato da Terna.

L’infrastruttura rafforzerà la sicurezza del sistema di trasmissione elettrica nazionale e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal governo in linea con le direttive europee. L’opera segna anche un traguardo tecnologico di rilievo mondiale: il collegamento tra Sicilia e Sardegna ha raggiunto una profondità di 2.150 metri, stabilendo il record per un elettrodotto in corrente continua ad alta tensione posato in mare.

