Energia e innovazione, in Sardegna 10 milioni di euro per le start up della transizione energetica

La Regione Sardegna lancia un nuovo bando a sostegno delle start up e delle micro e piccole imprese impegnate anche nell’innovazione tecnologica legata alla produzione, all’accumulo e alla distribuzione dell’energia da fonti rinnovabili.

Il bando, promosso da Sardegna Ricerche, aprirà ufficialmente domani, 27 gennaio 2026, e dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro, nell’ambito dell’azione 1.1.1 del FESR 2021-2027.

L’iniziativa è rivolta alle nuove imprese che intendono crescere contribuendo allo sviluppo e alla modernizzazione delle reti energetiche e alla transizione verso un sistema più sostenibile. I contributi sono destinati in particolare a micro e piccole imprese che investono in soluzioni innovative per l’energia rinnovabile, rafforzando il tessuto imprenditoriale regionale e la competitività del settore.

L’obiettivo del bando è favorire la nascita e il consolidamento di realtà imprenditoriali capaci di coniugare sviluppo economico, ricerca e sostenibilità ambientale, accompagnando la Sardegna nel percorso verso un modello energetico più efficiente e resiliente.