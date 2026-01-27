Energia Corrente cresce con le rinnovabili e rafforza il legame con il territorio

Da realtà consortile nata in Emilia-Romagna per garantire l’approvvigionamento energetico alle grandi imprese dell’agroalimentare a operatore nazionale del mercato libero dell’energia e del gas. È il percorso di Energia Corrente, che negli ultimi anni ha consolidato la propria crescita puntando sulle fonti rinnovabili, sulla trasparenza delle bollette e su una solida struttura finanziaria.

L’evoluzione strategica dell’azienda, scrive il Corriere della Sera, si è tradotta in risultati economici positivi anche in una fase complessa per il settore, segnata da instabilità geopolitica e forte volatilità dei prezzi delle materie prime. Un contesto in cui, nonostante l’aumento della produzione da rinnovabili, il prezzo dell’energia resta ancora fortemente legato all’andamento del gas.

«L’attuale scenario internazionale rende difficile prevedere l’evoluzione dei costi – spiega l’amministratore delegato Vincenzo Maria de Rosa –. Il nostro obiettivo è offrire energia in modo chiaro e corretto, cercando di ridurre l’impatto delle oscillazioni di prezzo su famiglie e imprese».

Fondata nel 2007 come evoluzione commerciale di un consorzio attivo dal 1999, Energia Corrente ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, operando oggi sia nel segmento business sia in quello domestico. Sul mercato consumer la crescita è stata sostenuta da un’offerta di energia verde senza sovrapprezzi e da un modello di servizio basato su risparmio, trasparenza e qualità della relazione con il cliente, elementi sempre più centrali nelle scelte dei consumatori.

Parallelamente, l’azienda ha investito nel rafforzamento del brand e nel rapporto con il territorio, anche attraverso iniziative di marketing come la sponsorizzazione del Cesena Calcio, confermando una strategia che unisce sviluppo commerciale, sostenibilità e radicamento locale.