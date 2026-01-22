Carburanti, dicembre da record: boom della benzina e ripartenza del gasolio

Dicembre 2025 segna una forte ripresa delle vendite di prodotti petroliferi in Italia. Secondo i dati diffusi da Unem, i volumi complessivi al mercato hanno raggiunto circa 4,3 milioni di tonnellate, in crescita del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2024, nonostante il perdurante calo della petrolchimica.

A trainare il risultato è soprattutto la benzina, che con un aumento del 7,7% tocca i livelli più alti degli ultimi 15 anni, confermando una tendenza ormai strutturale. In crescita anche il gasolio (+5%), sostenuto dalla ripresa del traffico dei veicoli pesanti, stimato da Anas in aumento del 7%.

Segnali positivi arrivano anche dal jet fuel, che registra un nuovo record sia mensile sia annuale, e dal bunker marino, che mette a segno il primo incremento dell’anno (+4,6%). Bene anche lubrificanti (+1,9%) e bitumi (+19%), mentre rallenta il Gpl per autotrazione (-0,8%).

Nel complesso, i carburanti stradali hanno registrato un aumento del 5,4% a parità di giorni lavorativi, favorito anche dalla distribuzione infrasettimanale delle festività, che ha incentivato gli spostamenti.

Sul fronte dei consumi petroliferi totali, comprensivi delle attività industriali, dicembre chiude con un incremento dell’1,4%, nonostante il forte calo della petrolchimica (-55%). In discesa anche i prezzi al consumo: la benzina ha perso circa 5 centesimi al litro nel corso del mese, attestandosi a 1,708 euro/litro, mentre il gasolio è sceso di oltre 7 centesimi, chiudendo a 1,669 euro/litro.

