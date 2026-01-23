Accumulo di energia: una risorsa condivisa dell’UIC per rafforzare le strategie infrastrutturali

L’UIC ha annunciato la pubblicazione di un nuovo documento: “Metodi di accumulo di energia per i sistemi ferroviari – Guida per i gestori delle infrastrutture sull’implementazione di nuove tecnologie di accumulo di energia nelle stazioni ferroviarie”.

Questo nuovo documento, ora disponibile nello Shop UIC, è stato concepito principalmente per i membri dell’UIC come risorsa pratica e strategica a supporto delle decisioni infrastrutturali a lungo termine.

La gestione dell’energia sta diventando fondamentale per le prestazioni ferroviarie. Con l’integrazione di quote sempre maggiori di energia elettrica rinnovabile nelle reti e la crescente densità del traffico, i gestori delle infrastrutture devono affrontare nuove sfide all’interfaccia tra i sistemi di trazione e le reti elettriche nazionali. La guida, sviluppata nell’ambito del progetto Opt-In P 669 RESS/RSMES in collaborazione con l’Università di Comillas, fornisce una metodologia strutturata per affrontare questa complessità e tradurre le opzioni tecnologiche in vantaggi operativi.

La pubblicazione raccoglie competenze internazionali per aiutare i membri a valutare come integrare l’accumulo in sottostazioni e stazioni, come valorizzare l’energia di frenata rigenerativa e come ottimizzare i flussi di energia in coerenza con gli orari e la qualità del servizio.

Oltre al quadro teorico, il progetto ha anche fornito un ambiente di simulazione e supporto decisionale che consente ai gestori delle infrastrutture di confrontare scenari in termini di investimenti, costi operativi, riduzione delle emissioni di carbonio e resilienza della rete.

Questo strumento è accessibile tramite la piattaforma IRS a tutti i membri, anche senza una licenza MATLAB, a dimostrazione dell’impegno dell’UIC per risorse aperte e utilizzabili.

Per la comunità UIC, questa guida è più di un semplice rapporto tecnico. Offre un linguaggio comune per interagire con fornitori di energia, autorità di regolamentazione e gestori di sistema, e supporta i membri nel posizionamento delle ferrovie come partner attivi delle strategie di smart grid e decarbonizzazione. Mettendo in comune le conoscenze a livello internazionale, UIC consente a ciascun membro di beneficiare dell’esperienza collettiva, anziché lasciarlo sviluppare soluzioni in modo isolato.

Il trasporto ferroviario è già il mezzo di trasporto più efficiente dal punto di vista energetico. Con l’integrazione delle tecnologie di accumulo, i nostri sistemi possono ridurre ulteriormente la loro impronta di carbonio, aumentare la robustezza e contribuire alla stabilità dei sistemi elettrici nazionali. Questa pubblicazione illustra come le risorse UIC contribuiscano a trasformare l’innovazione in valore concreto per i membri e per la società nel suo complesso.

