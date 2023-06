Enel, Benveduti: centro operativo ligure strategico, va tutelato

"La Liguria è una regione complicata dal punto di vista orografico. E per questo è ancor più importante traguardare una rete di distribuzione efficiente e intelligente, che bilanci l'instabilità dovuta all'utilizzo sempre più crescente di fonti rinnovabili non programmabili. In quest'ottica il Centro Operativo è elemento centrale e strategico nella gestione della rete in Liguria, come già confermatoci in passato da Enel, per il suo ruolo di coordinamento delle squadre operative del territorio nella ricerca dei guasti". Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, intervenuto all'incontro con i rappresentanti dei sindacati Filctem, Flaei, Uiltem Liguria tenutosi questa mattina in consiglio regionale nella conferenza dei capigruppo.

"Facciamo pertanto nostra la segnalazione delle sigle sindacali, che hanno chiesto la garanzia di questa centralità, l'implemento degli organici sul territorio e il rinnovo delle concessioni, prossime alla scadenza - aggiunge Benveduti - Impegni che sottoscriveremo in un ordine del giorno in consiglio regionale e che porterò sulla scrivania del nuovo amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo, non appena sarà possibile organizzare un incontro conoscitivo".