Empoli-Sampdoria LIVE 0-0: in avvio di ripresa ci prova Coda, Abildgaard si infortuna alla spalla

Allo stadio Castellani (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria), la Sampdoria rende visita all’Empoli, cercando punti preziosi in trasferta contro una squadra anch’essa in un momento delicato. Anche i toscani hanno cambiato allenatore recentemente, sostituendo Guido Pagliuca con Alessio Dionisi, tecnico che in passato era stato nel mirino della Sampdoria. Per la Sampdoria la partita è particolare anche per l’assenza in panchina di Angelo Gregucci, squalificato dopo l’espulsione subita nel finale della sfida contro il Frosinone, in seguito alle proteste per il doppio rigore revocato dal VAR. A guidare la squadra c'è dunque Salvatore Foti.





Nei primi minuti di gioco la Sampdoria parte con aggressività, pressando alto e guadagnando subito un calcio d’angolo con Henderson, anche se senza esito. I blucerchiati cercano spesso la profondità con Coda e Cuni, ma le giocate risultano imprecise o vanificate da posizioni di fuorigioco. Al 10’ l’episodio più significativo: Pellegri scappa alla difesa doriana e viene atterrato da Benedetti in area. L’arbitro Piccinini concede inizialmente il rigore all’Empoli, ma dopo il controllo VAR revoca la decisione, giudicando regolare l’intervento del difensore. La Samp prova a reagire con alcune iniziative su calcio piazzato e un paio di conclusioni, in particolare con Cuni, Cherubini e Ioannou, ma senza trovare precisione. L’Empoli, dopo un avvio in difficoltà, si fa vedere alla mezz’ora con un paio di ripartenze, mentre la difesa doriana — guidata da Ferrari e Benedetti — si mostra attenta. Nel finale della frazione annotato un piccolo problema fisico per Hadzikadunic, che però resta in campo. In sintesi, primo tempo vivace ma senza grandi occasioni: Sampdoria più propositiva, Empoli più attendista, e il VAR protagonista nel cancellare un potenziale rigore.

LA PARTITA

PRIMO TEMPO

2' Parte bene la Sampdoria con un ottimo pressing offensivo: Liam Henderson va subito al cross in area, palla deviata da Elia, primo corner per i blucerchiati. Nulla di fatto.

4' Coda cerca un corridoio complicato per Cuni, la palla finisce in fallo laterale.

10' Pellegri scappa via a Ferrari e viene atterrato in area da Benedetti dopo un intervento in scivolata. L’arbitro Piccinini non ha esitazioni e indica subito il dischetto. Il direttore di gara viene richiamato al monitor per verificare se Benedetti abbia toccato prima il pallone e revoca il rigore.

14' Palla lunga di Ghidotti a cercare Cuni: il numero 7 va poi al cross per Coda, ma l'arbitro fischia per posizione irregolare proprio di Cuni.

17' Benedetti lancia lungo per Coda che con il tacco serve Cuni. L'esterno passa a Cherubini che di sinistro tenta il tiro a giro, ma era fuorigioco.

18' Filtrante per Cuni che in area se la vede con l'ex doriano Curto. Il giocatore della Sampdoria poi cade in area, ma non è fallo.

21' Calcio di punizione di Ricci: il centrocampista mira il secondo palo dove però nessun compagno giunge alla deviazione vincente.

27' Fallo di Degli Innocenti su Abildgaard: la Sampdoria conquista un calcio di punizione da posizione interessante, ma non lo sfrutta.

28' Ioannou su punizione mette in area, respinge la difesa avversaria in area dove c'è Cuni che tenta la conclusione, pallone alto di poco.

32' Si vede l'Empoli. Lancio per Shpendi, copre Ferrari che anche da terra con il piede allontana la palla. Attento poi Benedetti ad anticipare Degli Innocenti.

34' Cross di Coda per Ioannou, sinistro al volo, pallone alto.

36' Elia dalla destra crossa in area, sponda di petto di Ignacchiti a servire Ghion, il centrocampista toscano conclude però altissimo.

37' Guai fisici per Hadzikadunic: il difensore della Sampdoria sembra avere un problema alla caviglia ma per il momento stringe i denti e resta in campo.



SECONDO TEMPO

46' Prima sostituzione per l'Empoli: esce Degli Innocenti per Belardinelli.

48' Avanza l'Empoli con Ghion che poi prova a servire Carboni. Cherubini anticipa ma poi commette fallo. Sulla punizione nulla di fatto.

49' Calcio di punizione di Ghion, Guarino anticipa tutti di testa Guarino ma la sua conclusione finisce a lato.

50' Ci prova al volo Coda di sinistro: tiro in diagonale che finisce di poco a lato.

52' Abildgaard cadendo si infortuna alla spalla, al suo posto Riccio.

60' Ignacchiti sfiora il gol. Calcio di punizione di Ghion, sponda di Shpendi per Ignacchiti che di prima intenzione calcia potente di poco sopra la traversa.

62' ammonito Benedetti.

65' secondo giallo per Elia, Empoli in di





EMPOLI - SAMPDORIA 0-0

EMPOLI (3-5-2): Fulignati - Curto, Guarino, Obaretin - Elia, Degli Innocenti (46' Belardinelli), Ghion, Ignacchiti, Caroboni - Pellegri, Shpendi. All. Dionisi. A disposizione: Perisan, Gasparini, Ilie, Yepes, Ebuehi, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Popov, Konate, Bianchi. All. Dionisi.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti - Ioannou, Ferrari, Hadzikadunic - Benedetti, Henderson, Ricci, Abildgaard (55' Riccio), Cherubini - Cuni, Coda. A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Pedrola, Bellemo, Venuti, Giordano, Vulikic, Conti, Narro, Barak. All.: Foti (Gregucci squalificato).

ARBITRO: Piccinini di Forlì, Assistenti: Bahri e Biffi, IV Ufficiale: Iacobellis, VAR: Nasca, AVAR: Paganessi

NOTE: ammonito Benedetti

