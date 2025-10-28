Empoli-Sampdoria 1-1: pari dolceamaro, tra erroracci e 'rossi'. Segna Popov, rimedia Cuni. Pedrola, altro ko. Espulso Ferri

Sampdoria ed Empoli pareggiano lasciando il campo con tanti rimpianti. Dopo un primo tempo di studio, con un rigore pro Empoli revocato dal Bar, i blucerchiati prendono un gol increscioso da Popov, ancora su angolo, quando sono undici contro dieci, per l’espulsione di Elia, ma rimedia subito Cuni su assist di Barak. Poi Pedrola, appena entrato, si infortuna nuovamente a cambi esauriti, per la parità numerica ristabilita e nel recupero succede di tutto: prima Barak spreca il vantaggio, poi l’Empoli non sfrutta un corner con la palla che danza sulla linea inutilmente. A partita conclusa, il Var pesca una reazione su Curto di Ferri che viene espulso. La Sampdoria ha mostrato determinazione ma anche qualche limite in fase di finalizzazione e soprattutto di attenzione difensiva.

La partita si apre con una Sampdoria (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) aggressiva: pressing alto e un paio di iniziative pericolose, tra cui un cross di Henderson che porta subito al primo corner. L’Empoli risponde con una buona organizzazione difensiva e qualche ripartenza. Al 10’ arriva l’episodio chiave: Pellegri viene atterrato in area da Benedetti, l’arbitro assegna il rigore ma, dopo il controllo VAR, revoca la decisione perché il difensore blucerchiato tocca prima il pallone.

La Samp mantiene un leggero predominio territoriale, cercando spesso Coda e Cuni con lanci lunghi e triangolazioni rapide, ma viene fermata più volte in fuorigioco. L’Empoli cresce nella parte centrale della frazione con Shpendi e Ghion, senza però creare occasioni realmente pericolose. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con equilibrio e poche vere emozioni sotto porta.

Nella ripresa l’Empoli parte più deciso, ma la gara resta bloccata fino al 60’, quando Ignacchiti sfiora il gol con un potente destro da fuori area. Poco dopo, la partita si accende: Benedetti viene ammonito e al 65’ Elia riceve il secondo giallo, lasciando l’Empoli in dieci uomini.

Nonostante l’inferiorità numerica, al 77’ gli ospiti trovano il vantaggio con Popov, che approfitta di un’uscita errata di Ghidotti su calcio d’angolo e segna da pochi passi. La reazione doriana è immediata: appena tre minuti dopo, Cuni realizza l’1-1 su assist di Barak, riportando la partita in parità.

Nel finale, le squadre si allungano e la gara diventa nervosa: appena entrato, Pedrola incappa nell'ennesimo infortunio e la Samp resta anch’essa in dieci. Henderson e Barak cercano il gol della vittoria, ma Fulignati salva due volte l’Empoli, mentre nel recupero una mischia furibonda in area blucerchiata si risolve con la palla salvata sulla linea. Dopo il controllo VAR, Ferri viene espulso e Curto ammonito, a testimoniare il clima teso del finale.

L'1-1 finale è un risultato giusto per quanto visto in campo: la Sampdoria più propositiva nel primo tempo, l’Empoli più concreto nella ripresa. Entrambe le squadre hanno mostrato carattere ma anche imprecisione sotto porta, in una sfida equilibrata e segnata dagli episodi.





LA PARTITA

PRIMO TEMPO

2' Parte bene la Sampdoria con un ottimo pressing offensivo: Liam Henderson va subito al cross in area, palla deviata da Elia, primo corner per i blucerchiati. Nulla di fatto.

4' Coda cerca un corridoio complicato per Cuni, la palla finisce in fallo laterale.

10' Pellegri scappa via a Ferrari e viene atterrato in area da Benedetti dopo un intervento in scivolata. L’arbitro Piccinini non ha esitazioni e indica subito il dischetto. Il direttore di gara viene richiamato al monitor per verificare se Benedetti abbia toccato prima il pallone e revoca il rigore.

14' Palla lunga di Ghidotti a cercare Cuni: il numero 7 va poi al cross per Coda, ma l'arbitro fischia per posizione irregolare proprio di Cuni.

17' Benedetti lancia lungo per Coda che con il tacco serve Cuni. L'esterno passa a Cherubini che di sinistro tenta il tiro a giro, ma era fuorigioco.

18' Filtrante per Cuni che in area se la vede con l'ex doriano Curto. Il giocatore della Sampdoria poi cade in area, ma non è fallo.

21' Calcio di punizione di Ricci: il centrocampista mira il secondo palo dove però nessun compagno giunge alla deviazione vincente.

27' Fallo di Degli Innocenti su Abildgaard: la Sampdoria conquista un calcio di punizione da posizione interessante, ma non lo sfrutta.

28' Ioannou su punizione mette in area, respinge la difesa avversaria in area dove c'è Cuni che tenta la conclusione, pallone alto di poco.

32' Si vede l'Empoli. Lancio per Shpendi, copre Ferrari che anche da terra con il piede allontana la palla. Attento poi Benedetti ad anticipare Degli Innocenti.

34' Cross di Coda per Ioannou, sinistro al volo, pallone alto.

36' Elia dalla destra crossa in area, sponda di petto di Ignacchiti a servire Ghion, il centrocampista toscano conclude però altissimo.

37' Guai fisici per Hadzikadunic: il difensore della Sampdoria sembra avere un problema alla caviglia ma per il momento stringe i denti e resta in campo.



SECONDO TEMPO

46' Prima sostituzione per l'Empoli: esce Degli Innocenti per Belardinelli.

48' Avanza l'Empoli con Ghion che poi prova a servire Carboni. Cherubini anticipa ma poi commette fallo. Sulla punizione nulla di fatto.

49' Calcio di punizione di Ghion, Guarino anticipa tutti di testa Guarino ma la sua conclusione finisce a lato.

50' Ci prova al volo Coda di sinistro: tiro in diagonale che finisce di poco a lato.

52' Abildgaard cadendo si infortuna alla spalla, al suo posto Riccio.

60' Ignacchiti sfiora il gol. Calcio di punizione di Ghion, sponda di Shpendi per Ignacchiti che di prima intenzione calcia potente di poco sopra la traversa.

62' ammonito Benedetti.

65' secondo giallo per Elia, Empoli in dieci.

67' Sostituzioni nel Doria. Fuori Barak e Vulikic per Benedetti e Ferrari.

68' Sostituzioni nell'Empoli. Fuori Yepes Laut e Popov per Ghion e Shpendi.

77' GOL EMPOLI. La sblocca Popov. Su calcio d'angolo, Ghidotti si scontra con Barak ed è facile per Popov segnare. 1-0

79' Cambio Sampdoria. Dentro Pedrola per Ioannou.

80' GOL SAMPDORIA. Ci pensa Cuni a pareggiare su assist di Barak. 1-1.

83' Vulikic prova la conclusione dalla distanza, blocca Fulignati. Intanto Pedrola accusa un dolore ed esce a pochi minuti dall'ingresso. Entrambe le squadre così giocano in dieci.

90' Ci prova Henderson, ma con poca convinzione e spreca.

93' Barak di testa, parata decisiva di Fulignati.

95' Mischia velenosa in area su corner, palla sulla linea ma non entra, la Samp si salva.

97' Dopo il controllo Var, espulso Ferri e ammonito Curto.





EMPOLI - SAMPDORIA 1-1

RETI: 77' Popov, 80' Cuni.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati - Curto, Guarino, Obaretin - Elia, Degli Innocenti (46' Belardinelli), Ghion, (68' Yepes Laut) Ignacchiti, Caroboni - Pellegri (60' Ebuehi), Shpendi (68' Popov). All. Dionisi. A disposizione: Perisan, Gasparini, Ilie, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate, Bianchi. All. Dionisi.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti - Ioannou (81' Pedrola), Ferrari (67' Vulikic), Hadzikadunic - Benedetti (67' Barak), Henderson, Ricci (81' Ferri), Abildgaard (55' Riccio), Cherubini - Cuni, Coda. A disposizione: Ravaglia, Coubis, Bellemo, Venuti, Giordano, Conti, Narro, Barak. All.: Foti (Gregucci squalificato).

ARBITRO: Piccinini di Forlì, Assistenti: Bahri e Biffi, IV Ufficiale: Iacobellis, VAR: Nasca, AVAR: Paganessi

NOTE: espulsi Elia per doppia ammonizione, Ferri per condotta violenta. Ammoniti Benedetti e Curto.

