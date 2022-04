"Emozioni di Liguria", 84 etichette Dop in passerella a Vinitaly

di Redazione

Sono prodotte in 52 aziende della nostra regione. Dodici produttori presenzieranno alla rassegna in programma a Verona dal 10 al 13 aprile

Sono 84 le etichette di vino Dop, prodotte da 52 aziende rappresentative di tutta la Liguria, che generano 'Emozioni di Liguria' protagoniste dello stand di Regione a Vinitaly (Verona 10-13 aprile).

La presenza alla rassegna è stata presentata dal vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, con il presidente della Camera di Commercio delle Riviere Enrico Lupi, e l'imprenditore Paolo Corsiglia.

Nello stand della Liguria i visitatori troveranno un grande ledwall che racconterà per immagini cosa significhi produrre vino in una terra aspra e suggestiva. Saranno 12 i produttori presenti.

La Liguria vanta 8 denominazioni di origine controllata: Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Valpolcevera, Golfo del Tigullio, Colline di Levanto, Cinque Terre, Colli di Luni, e 4 Indicazioni geografiche tipiche: Colline Savonesi, Liguria di Levante, Colline Genovesi, Terrazze dell'Imperiese.

"La Liguria torna a Vinitaly con numeri straordinari e storie uniche che confermano la vocazione di questa terra per una produzione eroica. Sono circa 1.700 gli ettari di superficie vitata ma di qualità elevatissima, riconosciuta in tutto il mondo. Un dato su tutti, quello dell'export del vino ligure, cresciuto nel 2021 del 26,7% rispetto al 2020, il doppio della crescita media nazionale del 12%. Sono circa 1500 le imprese liguri che operano nel settore tra produttori, aziende agricole e imbottigliatori", sottolinea Piana.

"Vinitaly sarà una vetrina eccezionale per la Liguria visto che l'enogastronomia e il vino sono due eccellenze del nostro territorio da esportare in tutto il mondo", commenta Corsiglia.

"Lo stand è il risultato della sinergia tra Regione Liguria e sistema camerale - ricorda Lupi - uno splendido luogo costruito coagulando imprese e associazioni di categoria".

A Vinitaly l'imprenditore Davide Zoppi protagonista della rinascita del 'Ruzzese' alle Cinque Terre attraverso l'azienda di Bonassola Ca' du Ferra' riceverà il premio 'Viticoltore etico' per aver recuperato il vino apprezzato nel Cinquecento persino da papa Paolo III Farnese.

A Vinitaly la Liguria si presenterà con produzioni che scelgono l'impatto zero e che puntano sull'affinamento del vino in anfore di terracotta, riprendendo un metodo che risale a circa 5 mila anni fa, come l'azienda agricola 'La Ricolla' di Daniele Parma a San Salvatore di Cogorno.