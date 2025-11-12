Emilia-Romagna: Matawan mette in servizio la sua soluzione WanReport sulla rete TPER

Matawan, la piattaforma di riferimento della smart mobility, annuncia una nuova tappa del suo sviluppo in Italia con la messa in servizio della sua soluzione WanReport sulla rete TPER, la più grande società di trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna. Questa implementazione si inserisce nel quadro della partnership strategica tra Matawan e MAIOR, attore italiano di riferimento nell’ottimizzazione delle operazioni di trasporto pubblico.

Combinando la suite software MAIOR e WanReport, TPER beneficia adesso di una piattaforma moderna e performante, concepita per offrire un informazione all’utenza arricchita e affidabile, migliorando al contempo l’efficacia operativa dei suoi team.

Un progetto strutturante per la mobilità regionale

Rilasciata a Ferrara nel febbraio 2025, la soluzione copre oggi già oltre 3.000 fermate e beneficia ogni giorno a più di 40.000 passeggeri sulle 80 linee della rete.

Con WanReport, TPER gestisce molteplici attivitài:

● Tirare automaticamente le stampe in palina e i libretti orari, conformi alla propria identità grafica e adattate alle specificità della rete;

● Automatizzare la gestione delle informazioni all’utenza, includendo le note di servizio, le coincidenze con i treni e gli aggiustamenti legati ai periodi operativi;

● Fornire informazioni arricchite tramite QR code ad ogni fermata, dando accesso agli orari sempre aggiornati, alle perturbazioni in corso e persino a una versione vocalizzata delle informazioni.

“L’integrazione del nuovo sistema di Matawan con la nostra piattaforma rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione e automazione di TPER. Con questa evoluzione, aumentiamo i punti di contatto con i nostri utenti, riducendo i tempi di lavorazione e minimizzando il rischio di errori, pur conservando la ricchezza e la specificità delle personalizzazioni che garantiscono la qualità del servizio ai nostri utenti” dichiara Amelia Perrino, Direttrice SI di Trasporto Passeggeri Emilia Romagna

Da Ferrara a Venezia, Matawan prosegue il suo slancio di modernizzazione in Italia

Per TPER, cliente storico della MAIOR, la sfida era di migrare verso la nuova suite SaaS senza perdere in qualità nella pubblicazione degli orari e senza ricorrere a un applicativo interno. Attratta dall’ergonomia e dalla potenza di WanReport, l’azienda ha scelto di affidarsi a Matawan per modernizzare il suo sistema di informazione all’utenza. Questo dispositivo sta per essere amplificato fra poco sul bacino di Bologna, che rappresenta una rete ancora più grande con 7.000 fermate e 320 linee che servono oltre 380.000 utenti ogni giorno.

Questo importante rilascio ha aperto la strada a un nuovo progetto: quello di ACTV, l’azienda di trasporti pubblici di Venezia che ha anch’essa scelto WanReport per modernizzare la gestione dell’informazione all’utenza su entrambe le sue reti urbana e fluviale (+ 120 linee e 2.300 fermate terrestri, oltre a 20 linee e 90 fermate attraverso la laguna). Avviato a inizio settembre, il progetto permetterà di automatizzare la produzione delle stampe orari e di centralizzare i dati territoriali in un repository unico, garantendo la coerenza e l’affidabilità delle informazioni. Questa modernizzazione permetterà ad ACTV di guadagnare in efficienza operativa migliorando la chiarezza delle informazioni alle fermate. I vaporetti di Venezia saranno i primi mezzi di questa categoria a integrare la soluzione SaaS WanReport, confermando la posizione di Matawan come attore pioniere della digitalizzazione del trasporto pubblico.

