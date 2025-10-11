Emergenza rifiuti, Raggi presidente Amiu a Telenord: "Criticità superate, Scarpino può diventare polo energetico sostenibile"

L'avvocato Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu, interviene a Telenord sul tema dell'emergenza rifiuti profilatasi a Genova e delinea le strategie per risolverla.

Cassonetti bloccati: un problema di uso scorretto - Secondo Raggi, molti problemi con i cassonetti derivano dall’utilizzo improprio da parte dei cittadini: spesso sono sacchetti troppo grandi a incastrarsi e bloccare i meccanismi. I nuovi cassonetti sono progettati per sacchetti da 40 litri, adatti al fabbisogno settimanale medio di una famiglia. In caso di guasti reali, i sistemi AMIU li segnalano e l’intervento è rapido. Per i blocchi ordinari, si interviene al primo turno disponibile.





Emergenza rifiuti: superata la criticità - Raggi spiega che la recente crisi è stata causata da un'improvvisa indisponibilità di impianti dove scaricare i rifiuti, con una perdita settimanale di 1.200 tonnellate di capacità. Nonostante ciò, AMIU è riuscita a contenere l’impatto grazie al lavoro degli operatori. I giri di recupero si sono conclusi e la situazione è tornata sotto controllo.





Prevenire nuove crisi: spazi garantiti e pianificazione - Per evitare che emergenze simili si ripetano, AMIU sta lavorando a contratti con “spazi garantiti” in impianti di trattamento. In questo modo si potrà assicurare lo smaltimento anche in caso di chiusure improvvise. Tuttavia, questi contratti devono integrarsi con la pianificazione regionale, motivo per cui non erano stati attivati prima.





Termovalorizzatore: impianti e differenziata possono coesistere - Il termovalorizzatore non è una scelta tecnica ma politica. Raggi sottolinea che non esiste un contrasto tra raccolta differenziata e impianti di fine ciclo: se ben dimensionati, gli impianti possono convivere con una raccolta differenziata efficiente. Anche con livelli alti di differenziata, restano comunque decine di migliaia di tonnellate di rifiuti da trattare.





Partnership industriali: serve esperienza esterna - Raggi riconosce l’utilità di collaborare con soggetti industriali esperti nella gestione di impianti. Tuttavia, essendo AMIU una società pubblica, la scelta di eventuali partner dovrà avvenire attraverso procedure trasparenti e in accordo con l’amministrazione comunale.





Accordi tra regioni: più flessibilità per gestire le emergenze - L'accordo con l’Emilia-Romagna è stato frainteso: il problema non è la quantità annua complessiva smaltibile, ma la disponibilità immediata quando più impianti vanno fuori uso. Avere più opzioni disponibili permette di reagire meglio in situazioni critiche e mantenere costante la raccolta.





Scarpino: da discarica a polo industriale sostenibile - Scarpino è una discarica in esaurimento e, per legge, dal 2035 potrà ricevere solo il 10% dei rifiuti urbani. AMIU sta quindi trasformando l’area in un polo industriale sostenibile, puntando su recupero di biogas, fotovoltaico e produzione di fertilizzanti. L’obiettivo è renderlo sempre più autonomo e in linea con l’economia circolare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.