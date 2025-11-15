Emergenza nell'entroterra: scattate le ricerche di tre ragazzi in zona Piani di Praglia

Una squadra specializzata dei vigili del fuoco è al lavoro per le operazioni di ricerca di tre ragazzi dispersI nei pressi dei Piani di Praglia. La squadra, dotata di equipaggiamento per soccorso in ambiente impervio, ha raggiunto la zona per avviare le ricerche in sicurezza e con la massima rapidità possibile.

Le autorità locali e i servizi di emergenza sono stati allertati e collaborano per coordinare l’intervento sul territorio. Al momento, non sono ancora disponibili informazioni sullo stato dei ragazzi o sulle circostanze della loro scomparsa. La situazione resta sotto stretto monitoraggio e ulteriori aggiornamenti sono vincolati a nuove informazioni sull’evoluzione delle ricerche e sulle condizioni dei ragazzi.

