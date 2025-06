Emergenza caldo, bollino arancione sulla Liguria: picchi fino a 37 gradi

Caldo a Genova, Comune e Regione intensificano monitoraggio

Assessora Welfare, attivato piano prevenzione soggetti fragili

Giornata da bollino arancione oggi sulla Liguria, previsto anche per la giornata di domenica, per ondate di calore avvertite su tutto il territorio, con picchi di temperature fino ai 30 gradi, ma percepiti 37.

Per questo motivo, Comune di Genova e Regione Liguria hanno intensificato il monitoraggio per tutelare i soggetti fragili e gli anziani

"Con la prima allerta della stagione per ondata di calore arancione abbiamo già attivato il monitoraggio degli accessi in pronto soccorso e degli interventi che si sono resi necessari per fare fronte a questa emergenza - spiega l'assessora al Welfare Cristina Lodi -. I nostri servizi sociali, assieme alla rete del terzo settore, Asl3 e Regione hanno predisposto il piano di prevenzione per tutelare i soggetti fragili della nostra città che, grazie a questo sforzo congiunto, possono contare su interventi diffusi da parte di professionisti pronti anche a fornire consigli su corretti stili di vita per alleggerire le conseguenze del clima torrido. Il monitoraggio, inoltre, ci sarà la possibilità di comprendere come implementare i servizi del piano Estate sicura, in modo da raggiungere sempre più fasce di popolazione e garantire loro un servizio a 360°".

Il Comune di Genova partecipa con Regione Liguria, Alisa, Asl3 genovese ed enti del terzo settore, al tavolo interistituzionale, le cui attività sono raccolte in un documento di sintesi e vengono consultabili sul sito istituzionale. Estate sicura si inserisce nel sistema di sorveglianza del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, a cui aderisce Regione Liguria dal 2004.

Per prevenire i rischi legati al disagio fisiologico da ondate di calore, sono diramati avvisi, consigli e indicazioni in favore dei cittadini, in particolare chi è maggiormente esposto al rischio (anziani, bambini, neonati, malati cronici, persone non autosufficienti) e chi svolge un lavoro e attività fisica all'aperto.

