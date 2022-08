Elezioni, Toti: "Senza accordi Italia al Centro corre da sola. Mai con Pd e M5S"

di Redazione

"Se non troveremo accordi con nessuno non abbiamo alcun problema ad andare alle elezioni politiche per conto nostro e difendere la nostra bandiera". Così il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti a 'L'aria che tira' su La 7 ribadisce che il sostegno di Italia al Centro alla coalizione di centrodestra non è scontato.

"Vorrei dialogare senza pregiudizi con tutti sapendo che la mia storia è di centrodestra, ma un centrodestra in cui mi devo riconoscere. Più volte ho chiesto agli amici del centrodestra in questi anni una modifica sostanziale agli equilibri politici di coalizione e un'apertura alle forze civiche".

E poi ancora: "Il momento Italia al Centro è una forza 'terza' rispetto al centrodestra, non è mai stata invitata a un tavolo di coalizione, così come certamente posso dire che non andremo con il Pd e il M5S".