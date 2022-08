Elezioni, Toti: "Per candidarsi a guidare il Paese bisognerebbe aver provato da sindaci o governa il gusto amaro della decsione"

di Redazione

"Quando le piazze ti contestano, i tuoi ti mettono dubbi, la mediazione ti lascia l’amaro in bocca. Questa è la responsabilità"

Il presidente della Regione e leader di Italia al Centro Giovanni Toti ha scritto oggi un post sulla sua pagina Facebook sul difficile compito di chi governa e ha potere decisionale..

"La verità è che per candidarsi a guidare il Paese bisognerebbe aver provato, da sindaci o governatori, il gusto amaro della decisione. Quando le piazze ti contestano, i tuoi ti mettono dubbi, la mediazione ti lascia l’amaro in bocca. Questa è la responsabilità. Spararla grossa e seguire la moda non è Governo".