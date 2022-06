Elezioni, Rixi a Telenord: "Bucci è il sindaco con una marcia in più"

di Redazione

"Genova ha bisogno di realizzare tutti quei progetti che oggi abbiamo messo in cantiere"

Il segretario della Lega Liguria Edardo Rixi è stato ospite ieri sera negli studi di Telenord durante la maratona elettorale condotta da Giorgia Fabiocchi con il direttore Giampiero Timossi.

"Ha vinto l'attaccamento al territorio e quindi le liste civiche perchè tutti i partiti che fanno parte del governo, tra cui la Lega, in questa fase non godono di buonissima salute anche perchè al momento, a livello di paese, è molto difficile. Basta ricordare che la benzina ha superato i 2 euro al litro. Evidentemente l'elettorato, come prevedevamo, ha privilegiato le liste civiche ed è stato il motivo per cui noi ne abbiamo organizzate due a sostegno del Sindaco Bucci e credo che questa strategia abbia funzionato perchè, di fatto, il centrodestra, nel suo complesso, ha aumentato moltissimo i voti rispetto alla scorse elezioni vincendo addirittura nel primo turno".

"Marco Bucci continuerà a essere una persona concreta e operativa, negli ultimi 5 anni è stato un sindaco con una marcia in più, il fatto di poter sotanzialmente imporre delle scelte perchè non ha bisogno di tenere tutti buoni per poter essere ricandidato. Questo però ha dei pro e dei contro: i pro è che se è in grado di amministrare questa forza, evidentemente può spingere un rinnovamento forte della macchina burocratica del comune che un pò latita, dall'altra parte però bisogna anche che mantenga saldamente i piedi per terra e sia molto concreto perchè Genova ha bisogno di realizzare tutti quei progetti che oggi abbiamo messo in cantiere o in parte finanziato, i cittadini hanno bisogno di vedere compiuti la metropolitana e il waterfront... la forza di un sindaco non si vede tanto nel raccogliere i finanziamenti, quanto nel finire le opere piyttosto che nell'iniziarle".