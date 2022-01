Elezioni presidente della Repubblica, Gagliardi: "Dobbiamo fare veloci, il Paese non può attendere"

di Matteo Angeli

Il deputato di Coraggio Italia Manuela Gagliardi è stata ospite della trasmissione di Telenord "Tiro incrociato" per palare delle elezioni presidenziali in corso a Roma.





"Si deve fare presto, gli italiani ce lo chiedono. Abbiamo una resposanbilità in più rispetto al passato. Serve un nome condiviso che raccolga la maggioranza. Il Paese è alle prese con una pandemia, c'è una crisi economica in atto, non c'è tempo da perdere" ha detto l'onorevole spezzino.