Elezioni politiche, il Pd pensa anche a Dello Strologo

di Edoardo Cozza

Il candidato sindaco della coalizione progressista, sconfitto da Bucci nella tornata delle amministrative di Genova, potrebbe essere uno dei nomi nella lista dem

Le elezioni che si avvicinano, siamo ormai a meno di due mesi, stanno ridisegnando la geografia politica italiana con coalizioni ancora molto fluide e tutte da confermare nelle forze che le comporrano.

I singoli partiti, oltre a ragionare sulle alleanze, riflettono anche sulle liste da compilare: se per i collegi uninominali andrà trovata la quadra con chi comporrà la coalizione, per i listini dei plurinominali il ragionamento è individuale a ogni partito o movimento che sia. Ed ecco che per quanto riguarda il Partito Democratico arriva un'indiscrezione per quanto riguarda i collegi di Genova e Liguria: potrebbe fare capolino il nome di Ariel Dello Strologo. Il candidato sindaco della coalizione progressista, sconfitto da Marco Bucci nelle amministrative del capoluogo ligure dello scorso giugno, potrebbe trovare spazio sotto al simbolo dei dem (che, peraltro, potrebbe avere una versione riveduta e corretta sotto l'insegna "Democratici e Progressisti"). Tempo ce n'è fino al 22 agosto: poco meno di un mese di lavori e riflessioni, poi i giochi delle liste saranno fatti. E si apriranno quelli della campagna elettorale più "calda" di sempre.