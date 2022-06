Elezioni Genova, Dello Strologo: "Ho fatto i complimenti a Bucci, non mi rimprovero niente"

di Redazione

"Troppe persone si sono allontanate dalla politica, questo è un problema, voglio capire perch"

Prime parole per il candidato dell'area progressista Ariel Dello Strologo.

"Ho fatto a Marco Bucci i complimenti e gli auguri per i prossimi 5 anni - ha detto - faremo un'opposizione costruttiva e daremo il nostro contributo affinchè i cittadini stiano sempre meglio. Troppe persone si sono allontanate dalla politica, questo è un problema, voglio capire perchè tanta gente non va a scegliere chi deve amministrare la propria città. Per me sarebbe stato un grande risultato arrivare al ballottaggio. Siamo in una fase politica di transizione, alcune ricette riescono in alcuni luoghi in altri no. Sarà un quadro politicio che canmbieraà nei prossimi anni. La verità è che la politica che sta cambiando,.

Farò il ruolo dell'opposizione ma continuerò ovviamente a fare l'avvocato. Rifarei tutto, forse quello che è mancata è un po di esperienze di tempo. Non posso rimproverare nessuno, ma le cose si conoscono davvero solo quando si incontrano le persone e i territori".