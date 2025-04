Liguria, prevenzione violenza di genere, Baruzzo (Pd): "Dalla Regione servono risposte: bisogna investire più risorse"

"L'educazione all'affettività in Italia è ancora ritenuta non prioritaria dalla destra: il governo ha addirittura trasformato l'emendamento dell'onorevole di +Europa Riccardo Magi per aumentare di 500mila euro il fondo per le politiche relative a pari diritti e pari opportunità in un progetto sull'educazione alla fertilità. Ma qual è lo scopo di progetti come questo se poi le donne in questo Paese vengono ammazzate a 22 anni? L'assessore Simona Ferro ha letto un lungo elenco di attività finanziate dalla Regione ma manca organicità, non c'è un piano. La maggioranza, tanto al Governo quanto in Regione, deve aumentare le risorse destinate alla promozione delle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere per creare una rete culturale che affronti radicalmente questo tema. Ad oggi in Liguria sono stati messi a disposizione 180mila euro e le scuole possono richiederne un massimo di 20mila per sviluppare due temi tra l’educazione all’affettività e al consenso come il superamento degli stereotipi di genere, la prevenzione della violenza di genere fisica ed economica, il corretto utilizzo del web e dei social network e la promozione delle materie Stem fra le ragazze. Serve uno sforzo maggiore: la cronaca e le storie di cui veniamo a conoscenza ogni giorno ci ricordano che non c'è più tempo, siamo già colpevolmente in ritardo e non possiamo più rimandare un intervento radicale su questo tema”, così Carola Baruzzo, consigliere regionale Pd, sulle politiche messe in campo da Regione Liguria per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere dopo la risposta in aula alla sua interrogazione.

