Elezioni politiche, ecco i candidati del Partito Democratico in Liguria

di Edoardo Cozza

Andrea Orlando capolista alla Camera, Lorenzo Basso al Senato. Nei listini anche Valentina Ghio e Cristina Lodi. Ancora da decidere chi correrà per l'uninominale

Il Partito Democratico ha scelto i candidati liguri per i listini di Camera e Senato in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Capolista per la Camera sarà Andrea Orlando, mentre per il Senato correrà in prima fila Lorenzo Basso.

Nella lista per Montecitorio anche Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Aurora Lessi. Al Senato in corsa Cristina Lodi e Giancarlo Furfaro.

Ancora dubbi, invece, sui candidati per i collegi unimonali: le riserve saranno sciolte nelle prossime ore.