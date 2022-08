Elezioni politiche, ecco chi sono i candidati alle "Parlamentarie" in Liguria

di Edoardo Cozza

Ci sono 29 persone in lista per un posto nelle liste per la Camera, mentre in 9 corrono per un posto al Senato: domani il voto online degli iscritti

Domani gli iscritti al Movimento 5 Stelle sceglieranno online i candidati alle prossime elezioni politiche con il sistema delle "Parlamentarie", una sorta di primarie per indicare chi farà parte dei listini o nell'uninominale per Camera e Senato nei vari collegi elettorali del movimento guidato da Giuseppe Conte. Intanto sono stati pubblicati i nomi di chi ha scelto di correre sognando la candidatura in vista della chiamata alle urne del 25 settembre.

In 29 concorrono per avere la possibilità di essere candidati alla Camera dei Deputati: età media superiore ai 46 anni. C'è il portavoce nazionale uscente Roberto Traversi, già a Roma nell'ultima legislatura. Il più giovane è il 29enne Manuel Meles, candidato sindaco a Savona nel 2021, il più anziano è Roberto Scibetta, classe 1957. C'è anche l'ex consigliere comunale di Genova Fabio Ceraudo, in rampa di lancio anche Alexander Beercroft, Alessandro Cancellieri, Andrea Carugati, Alessandro Cataldo, Marcello Caviglia, Andrea Cerrato, Gianpiero Garavagno, Federico Giacobbe, Federica Giorgi, Massimiliano Lucente, Francesco Maggiolo, Alessio Marri, Erik Nadotti, Andrea Patrucco, Alessandro Pedrini, Jonathan Pezzanera Granai, Laura Risso, Fabio Romano, Rodolfo Sanna, Lidia Siri, Andrea Speciale, Serena Stefani, Maria Tini, Andrea Weiss e Marco Zavattini.

Sono in 9 in lizza per un posto, invece, al Senato e sono tutti uomini. Tra loro anche Luca Pirondini, consigliere comunale a Genova e più giovane dell'elenco con i suoi 41 anni. Il meno giovane è invece l'81enne Domenico Giannantonio, professione avvocato. In corsa con loro anche Antonino Barbera, Paolo Camalich, Gabriele Chiono, Walter Cossutta, Guido Silvestri, Pier Franco Soleti, Renato Utique.

Da questi nome, dunque, verranno fuori i prossimi candidati del M5s in Liguria, a meno che dal "listino" di 18 nomi preparato da Giuseppe Conte non venga fuori qualche nome dirottato nei collegi liguri per il prossimo 25 settembre.