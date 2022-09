Elezioni, Licia Ronzulli a Telenord: "Renzi e Calenda sono patetici e ridicoli, stanno vendendo fumo agli elettori"

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, intervenuta negli studi di Telenord durante il nostro programma Primo Piano, ha attaccato frontalmente il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. E per farlo è partita da sue ex colleghe azzurre: "Carfagna e Gelmini sono state irriconoscenti e incoerenti, hanno pensato solo alla loro poltrona, non c'è coerenza perché, come nel tradimento, non c'è mai nessuna forma di coerenza, e stanno sottoscrivendo un programma elettorale di sinistra".

"Calenda e Renzi sono giustizialisti, non sono liberali, non sono riformisti, anzi, lo sono solo a parole, non c'è nulla di moderato in loro. Questa formazione è nata semplicemente per poter essere eletti, in quanto la lege elettorale impone uno sbarramento al 3% e singolarmente, se non si fossero messi insieme, nessuno dei due avrebbe raggiunto la soglia - spiega la senatrice Ronzulli -. Siamo tutti d'accordo che non saranno mai autonomi nel governare? Non arriveranno mai a ottenere il 50%+1 dei seggi, per farlo dovrebbero allearsi con il Partito democratico e con il Mov5stelle. Hanno messo davanti Calenda perché Renzi è respingente".

Per Licia Ronzulli è fantapolitica pensare che Draghi possa tornare al governo. "Renzi e Calenda sono ridicoli e patetici, pensano di interpretare e tradurre le risposte di Draghi, che è stato molto chiaro: non è disposto a fare un secondo mandato. Loro stanno vendendo fumo agli elettori, stanno vendendo un'agenda fantasma, vendere l'agenda Draghi senza Draghi è come se io decidessi di vendere la 'sua' casa senza il suo consenso" l'affondo dell'azzurra.

E sul possibile rimpasto di giunta in Regione Liguria, la senatrice Licia Ronzulli manda un messaggio netto e tagliente al presidente Toti. “Forza Italia non fu trattata bene durante la creazione dell’ultima giunta dal presidente Giovanni Toti, che ricordo è presidente grazie a Forza Italia, ha fatto l’europarlamentare grazie a noi, è stato eletto come governatore della Liguria quando era in FI. Quindi, se in questo rimpasto finalmente si tenesse conto di noi, si farebbe cosa giusta e si rimedierebbe a un errore fatto in precedenza. Rispetto tutti gli alleati della coalizione ma non credo che ‘Noi Moderati’ possa sottrarre voti a noi, va bene che si concorre nella stessa coalizione ma non credo proprio potranno superare Forza Italia” ha rimarcato la senatrice Ronzulli.