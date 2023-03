Elezioni Imperia, Abbo scaricato dal PD si candida a sindaco con lista civica: "Tanti elettori dem credono in me"

Domenico Abbo, ex presidente della Provincia di Imperia (attuale consigliere provinciale), che avrebbe dovuto candidarsi con il Pd alle prossime elezioni amministrative di Imperia, ma che è stato scaricato dal partito per fare posto a Laura Amoretti - si candiderà a sindaco con la coalizione civico progressista. Abbo ha trovato un accordo grazie al passo indietro dell'ispettore di polizia Ivan Bracco, che era stato indicato candidato sindaco dalla coalizione. "Ringrazio Bracco, perché era molto più avanti di noi sul lavoro. Ci darà supporto sul programma e, più avanti, con la lista. Il fatto che abbia fatto questa scelta è un segno di grande generosità", dice Abbo. Della coalizione al momento parte la lista di Ivan Bracco Imperia Rinasce e quella di Abbo Imperia in Comune. "Ci sostengono anche tanti elettori del Pd che credono in me - spiega Abbo -. Con il M5s abbiamo parlato, poi si è scelto di andare avanti per mettere insieme il gruppo, adesso li contatteremo per vedere se vogliono far parte della coalizione. Ma al di là dei Cinque Stelle, noi siamo aperti a tutti, anche a movimenti". Bracco è orgoglioso di quanto accaduto. "Se nasce questo soggetto politico è grazie a Imperia Rinasce che da mesi cerca di creare una coalizione per contrastare l'amministrazione Scajola. Il Pd ha deciso di rompere il tavolo con scelte divisive facendo nascere un'altra coalizione a sinistra. In questo momento la figura di Abbo è quella che unisce e ci consente di portare avanti il nostro progetto".