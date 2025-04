Elezioni: Ilaria Cavo alla prova di 'Un giorno da artigiano' confeziona uova di cioccolato

Ilaria Cavo alla prova in "Un giorno da artigiano": la candidata per il centrodestra alla carica di vicesindaco di Genova si è messa alla prova in un rinomato laboratorio artigiano di cioccolateria del centro storico.

L'iniziativa ha come scopo quella di far conoscere da vicino le realtà artigiane a istituzioni e politici. La candidata, guidata da Eugenio Boccardo, ha realizzato delle uova di cioccolato. “Esco da questa bottega artigiana, anche questa volta, con un bagaglio di esperienza e conoscenza in più" ha dichiarato Ilaria Cavo.

“Ho scoperto, in questo caso, l'arte del comporre dal cioccolato fuso un uovo di Pasqua che arriva sul bancone, ovvero l'arte della cura del dettaglio, della pazienza, del saper aspettare. Ogni volta sperimentare un mestiere artigiano è una scoperta impagabile che permette anche di incontrare storie, esigenze, eccellenze del territorio. Un grazie a Confartigianato per questa preziosa opportunità e per aver fatto crescere in questo anni il format "Un Giorno da Artigiano". L'auspicio è che il valore di questo saper fare - conclude - arrivi soprattutto ai giovani perché possa essere attualizzato e tramandato.”

