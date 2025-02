Elezioni Genova, prima uscita per Silvia Salis: "La sensazione è che vinceremo al primo turno"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Silvia Salis ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale a Genova

2️⃣ La candidata del centrosinistra si dice certa della vittoria al primo turno

3️⃣ Tra i temi centrali: povertà abitativa, diritti e infrastrutture

La notizia nel dettaglio

“La sensazione che si sta diffondendo in città è che vinceremo al primo turno”: con queste parole, Silvia Salis ha lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale, mostrando sicurezza e determinazione. L’ex atleta, candidata del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di primavera, ha partecipato questa mattina a un evento organizzato da Alleanza Verdi Sinistra nella sede di Defence for Children, in piazza Don Gallo, a Genova. Al suo fianco, i vertici locali e nazionali del partito, tra cui Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Inizio della campagna – "Si parte con questa prima uscita pubblica", ha dichiarato Salis, sottolineando l'importanza dei valori della resistenza, della solidarietà e dell'uguaglianza. Ha poi evidenziato la sintonia con Alleanza Verdi Sinistra e la volontà di affrontare temi cruciali per la città: "Avs è un partito con una leadership molto declinata al femminile e molto competente, spero di vedere spesso Bonelli e Fratoianni a Genova per aiutarci in questa campagna".

Povertà abitativa – "Dobbiamo trovare una soluzione a al problema delle difficoltà a trovare un alloggio", ha affermato la candidata, ribadendo la necessità di affrontare le difficoltà legate alla casa e all'inclusione sociale. "Il Sindaco deve occuparsi della salute dei suoi cittadini che non è un tema esclusivamente sanitario - che è di competenza regionale - ma abbraccia trasversalmente tanti aspetti della vita delle persone".

Infrastrutture – Salis ha parlato della necessità di realizzare solo opere pubbliche che siano una "vera risorsa per i cittadini" e che rappresentino un valore aggiunto per Genova. "Devono essere migliorative e sostenibili, e su queste ci concentreremo. Nessuno potrà accusarmi di essere una signora del No, visto che sono una candidata civica e la mia avventura inizia oggi. Non passerò il mio tempo a rispondere a cosa avrebbe dovuto fare la sinistra nel passato, io sono concentrata sui nostri progetti per il presente e per il futuro".

Trasporti pubblici – "Bene i servizi gratuiti, ma i mezzi devono passare", ha detto Salis rispondendo alla domanda sulle iniziative portate avanti dal comune di Genova in questi anni: "Io posso anche non pagare l'autubus - ha dichiarato - ma se poi l'autobus non passa alla fermata sotto casa mia non posso essere soddisfatto".

Diritti – Sali ha poi posto l'accento sulla difesa dei diritti, ritenendoli un tema centrale per la coalizione. "Bisogna pensare a soluzioni complesse per problemi complessi, non a slogan", ha sottolineato, citando un concetto espresso da Serena Candia, esponente di Avs.

Coalizione ampia – Silvia Salis ha poi espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dall'intera coalizione: "Le cose che ci uniscono sono infinitamente di più di quelle che ci dividono". Ha poi ringraziato per il sostegno tutti quegli esponenti politici di centrosinistra che hanno maturato lunghe esperienze all'interno dei partiti e non hanno avuto l'opportunità di candidarsi a sindaco: il loro supporto sarà fondamentale".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.