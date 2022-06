Elezioni Genova, D'Angelo (Pd): "Siamo delusi, ma lavoreremo per recuperare"

di Redazione

Simone D'Angelo, segretario del Pd di Genova, è intervenuto oggi negli studi di Telenord durante la maratona elettorale.

"Il centrosinistra deve riflettere, il dato spezzino è simile a quello genovese. Diciamo che quando c'è un'affluenza così bassa i rapporti di forza e probabilmente gli avversari hanno un vantaggio. Noi vogliamo dare rappresentanza a quei genovesi che si sono distaccati dalla politica. Usciamo perdenti è questo è un dato di fatto, non pensavamo di ottenere questo risultato. Lavoreremo per recuperare".

E poi ancora. "Le liste civiche stanno avendo tanto successo, ma non sono convinto che ci sia un ritorno al civismo come successo tanti anni fa, c'è solo uan voglia di fare politica. Marco Bucci non è un sindaco civico, ma un sindaco di destra e lo dimostrano le cose che ha fatto".