Elezioni, Gasparri a Telenord: "Forza Italia protagonista a Genova e Spezia"

di Redazione

Ho visto il sondaggio e non mi meraviglia vedere Bucci così ben messo. Noi gli daremo tutto il nostro appoggio, se lo merita"

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri oggi a Genova per sostenere il partito e i suoi candidati alle prossime elezioni amministrative.

Gasparri, intervenuto negli studi di Telenord, ha parlato dello scenario politico locale e nazionale commentando il nostro sondaggio.

"Ancora una volta Forza Italia sul territorio sarà decisiva e farà la differenza per garantire la vittoria a Genova con il sindaco Bucci e a La Spezia con il sindaco Peracchini - ha detto - due persone che hanno lavorato molto bene durante il nostro mandato. Ho visto il sondaggio e non mi meraviglia vedere Bucci così ben messo. Noi gli daremo tutto il nostro appoggio, se lo merita. Toti? Siamo tutti allineati. Forza Italia tiene la sua percentuale, stiamo lavorando bene con alle spalle tanta gente seria che lavora con passione".

Tra gli altri Gasparri ha incontrato rappresentanti dei commercianti e degli operatori balneari ai quali ha ribadito il massimo impegno da parte di Forza Italia per tutelare il

turismo, gli operatori economici e l'economia reale del Paese.