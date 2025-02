Elezioni a Genova, Toti: "La montagna Pd non ha partorito il topolino, Piciocchi-Salis bella sfida"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Giovanni Toti ha iniziato i lavori socialmente utili alla LILT dopo il patteggiamento, dichiarando un'esperienza positiva.

2️⃣ Ha commentato la candidatura di Silvia Salis, definendola una persona di valore con una carriera importante.

3️⃣ Sulla sfida elettorale a Genova, ha elogiato sia Salis che Piciocchi, ritenendoli candidati validi.

La notizia nel dettaglio

È un Giovanni Toti sorridente quello che i giornalisti appostati all'uscita di Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) si trovano davanti. Qui l'ex presidente di Regione ha svolto il suo primo giorno di lavori socialmente utili, otto di 1.620 ore, frutto della conversione seguita al patteggiamento che aveva portato ad una condanna a due anni e tre mesi per le note vicende giudiziarie che hanno travolto i vertici liguri il 7 maggio dello scorso anno. "È andata benissimo, sono tutti molto carini e fanno un lavoro eccezionale - ha dichiarato -. Anche per questo penso sia giusto proteggere il loro lavoro parlandone il meno possibile. Ho preso contezza della loro comunicazione degli ultimi anni, credo si possa fare un ottimo ed interessante lavoro".

La politica - Imbeccato sulla politica ligure, Toti ha commentato la candidatura di Silvia Salis, "la conosco bene e conosco bene suo marito" ha dichiarato. "È una persona per bene, con una storia importante. Nel suo caso l'ascensore sociale ha funzionato: da giovane bimba figlia del custode di un campo sportivo a campionessa italiana, olimpionica, alta dirigente dello sport italiano, credo che sia una buona candidata, non so se la sua coalizione la farà lavorare per come saprebbe e per come saprebbe fare. Per lo spettacolo che abbiamo visto in queste settimane direi che alla fine la montagna non ha partorito un topolino ma qualcosa di un pochino più pregiato". Sulla presunta vicinanza tra Salis e il centrodestra Toti è categorico: "Non so a chi sia vicina, ho lavorato molto col marito che ha firmato spot importanti per Regione Liguria e che spesso ha fatto insieme a Silvia donazioni al Gaslini, segno di attaccamento al territorio.NOn le ho mai chiesto per chi votasse ma da alto dirigente del Coni è normale che abbia frequentato i vertici di questa regione e di questo comune".

Sfida elettorale - Toti è convinto che anche pciocchi sia un buon candidato, "sta portando avanti il Comune di Genova da tempo, è una persona preparata sia professionalmente sia politicamente, quindi sarà una bella sfida. Per una volta i genovesi non possono mugugnare, hanno davanti due candidati di livello".

