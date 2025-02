Elezioni a Genova, Linea Condivisa chiede al centrosinistra di convergere su Rossella D'Acqui: "Non regaliamo tempo agli avversari"

"Chi ha tempo non aspetti tempo" dice un noto proverbio, ma per il centrosinistra genovese il tempo per la scelta del candidato sembra essere agli sgoccioli. E allora ecco che la forza civica Linea Condivisa lancia un appello a tutta la coalizione, quello di convergere sulla candidatura di Rossella D'Acqui già avanzata la scorsa settimana e non regalare altro tempo al centrodestra, che nel frattempo ha già iniziato la sua campagna elettorale a sostegno dell'attuale sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi. Lo fa con una lettera inviata agli alleati, anche in virtù dei "sentimenti sempre più irritati nell’elettorato di centrosinistra" che la lista ha riscontrato.

La lettera - “Da mesi i sondaggi hanno confermato che il centrosinistra, con una proposta credibile e unitaria, ha la possibilità concreta di vincere queste elezioni. Tuttavia, le attuali difcoltà rischiano di compromettere il vantaggio che il nostro campo progressista deteneva no a poco tempo fa. Nel frattempo il centrodestra ha ufcializzato la candidatura di Pietro Piciocchi e ha già avviato una campagna competitiva. Non possiamo permetterci di regalare ulteriore tempo ai nostri avversari. Avvertiamo con più insistenza sentimenti sempre più irritati nell’elettorato di centrosinistra, evidentemente non soddisfatto delle difcoltà a trovare una soluzione che da mesi doveva essere messa in campo.

Come Linea Condivisa vogliamo costruire un campo progressista del centrosinistra largo e unitario e per questo Rossella D’Acqui ha recentemente ufcializzato la propria disponibilità a rappresentare l’intera coalizione. Riteniamo che la sua esperienza amministrativa, la sua capacità di dialogo e il suo prolo autorevole rappresentino la migliore opportunità per un progetto politico credibile e inclusivo.

Genova ha bisogno di un centrosinistra coeso e pronto a governare – conclude il direttivo –

e per questo abbiamo chiesto a tutte le forze della coalizione di superare divisioni e indecisioni, trovando una sintesi attorno a Rossella D’Acqui. Ora è il momento di agire con rapidità e determinazione”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.