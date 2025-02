Elezioni a Genova, il centrodestra unito lancia la campagna elettorale di Pietro Piciocchi

La corsa alle elezioni comunali di Genova entra nel vivo e il centrodestra si porta avanti con la candidatura di Pietro Piciocchi. Mentre il centrosinistra non ha ancora un nome ufficiale, il vicesindaco reggente ha incassato il pieno sostegno della coalizione in un incontro al Teatro Strada Nuova, di fronte anche a tanti sostenitori. Al centro del dibattito, le grandi opere, la manutenzione urbana e la necessità di una città più attrattiva per i giovani.

Sostegno della coalizione – Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, ha elogiato il lavoro di Piciocchi e la sua visione inclusiva: «Pietro si darà da fare per fare spazio a tutti». A sostenerlo anche esponenti di spicco del centrodestra come Carmelo Cassibba, Carlo Bagnasco e Stefano Balleari, presenti all’incontro la giunta di Piciocchi.

Progetti strategici – Tra i temi chiave, il collegamento tra la Val Bisagno e il centro cittadino. Il progetto skymetro è stato definito essenziale per ridurre i tempi di percorrenza da Molassana, oggi costretta a due ore di viaggio per raggiungere il centro. Piciocchi ha sottolineato l’importanza di investire non solo in grandi infrastrutture, ma anche nella manutenzione quotidiana per migliorare la qualità della vita.

Critiche all’opposizione – Il centrodestra ha puntato il dito contro il centrosinistra, accusandolo di frenare lo sviluppo. «I signori del no», sarebbero colpevoli di ostacolare i progetti di crescita della città. L’obiettivo dichiarato è quello di superare l’immagine di Genova come «città per vecchi» e rilanciarla con più spazi per giovani e cultura.

L’intervento di Rixi – Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha parlato di una sfida elettorale cruciale: «Siamo in fondo alla maratona, non è una battaglia facile». Ha ricordato come Genova sia stata l’unico capoluogo di regione a non passare al centrosinistra nelle ultime elezioni e ha rilanciato la necessità di continuità amministrativa. Tra le priorità anche il rilancio del porto e lo sviluppo urbano.

Prossimi passi – La prossima settimana il centrodestra si riunirà a Roma per definire la strategia in vista del voto. «C’è tanto lavoro da fare – ha concluso Rixi – e non credo che una battaglia come quella della città di Genova possa essere fatta senza coinvolgere tutti i cittadini».

