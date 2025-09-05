Elettronica, la genovese Poseico entra nel gruppo Friem: nuova alleanza per l’innovazione nei convertitori di potenza

Friem, gruppo internazionale attivo nella conversione di energia, ha acquisito la maggioranza di Poseico, storica azienda genovese specializzata in convertitori ad alta corrente e tecnologie per semiconduttori (foto dalla pagina FB dell'azienda). L’accordo segna un passo chiave nella strategia di espansione e innovazione del gruppo, che punta a rafforzare la propria presenza in settori strategici come l’idrogeno, la mobilità elettrica, la ricerca scientifica, il nucleare e i data center.

L’operazione prevede il mantenimento della sede produttiva e delle attività di sviluppo a Genova, dove Poseico continuerà a operare valorizzando le competenze del proprio team, ora integrato nel piano industriale di Friem. “Questa acquisizione si inserisce in una visione industriale di lungo periodo”, ha dichiarato Lorenzo Carnelli, CEO di Friem. “L’unione con Poseico consolida la nostra posizione nel settore dei convertitori di alta corrente e ci permette di presidiare con maggiore forza mercati legati alla decarbonizzazione e alla digitalizzazione”.

La sinergia tra le due realtà italiane punta a sviluppare tecnologie più performanti e sostenibili, in linea con le esigenze di un mercato energetico in profonda trasformazione. “Siamo fieri di entrare a far parte di un gruppo solido come Friem – ha commentato Filippo Vaccaro, CEO di Poseico –. Unire le forze significa accelerare lo sviluppo di soluzioni affidabili per l’industria e contribuire alla transizione energetica a livello globale”.

