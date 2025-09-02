Egitto: Hitachi Rail ristruttura la linea ferroviaria Il Cairo - Alessandria

Hitachi Rail ha raggiunto un nuovo traguardo nel processo di modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria egiziana con la consegna del Cairo Traffic Control Center (TCC) alle Ferrovie Nazionali Egiziane.

Il CTC segna il completamento di un ambizioso contratto nell’ambito del piano di trasformazione dell’infrastruttura ferroviaria promosso dal Ministero dei Trasporti egiziano.

L’avanzato sistema di Controllo Centralizzato del Traffico (CTC) è stato implementato per gestire le 19 stazioni che compongono la linea Cairo-Alessandria. Oltre a questa infrastruttura, sono stati modernizzati i passaggi a livello, migliorando la sicurezza per gli utenti stradali e ferroviari; e sono stati costruiti nuovi edifici tecnici, tra cui torri principali e secondarie.

Con il contratto iniziale firmato nel 2013, nel corso di oltre un decennio, l’accordo è stato esteso a oltre 100 milioni di euro di investimenti. In questo periodo, il vecchio segnalamento meccanico ed elettrico sulle linee principali è stato sostituito con un moderno sistema elettronico, che include interblocchi digitali, nuovi segnali e azionamenti motorizzati. È stato inoltre installato un sistema di telecomunicazioni fisso e mobile, oltre a una tecnologia che consente al macchinista di comunicare con il responsabile delle operazioni in caso di emergenza o guasto.

Grazie a questi sistemi, la capacità operativa della linea è stata aumentata in sicurezza fino al 40%. I treni potranno raggiungere velocità fino a 160 km/h, consentendo di completare la tratta Cairo-Alessandria in sole due ore e mezza. Questo miglioramento consentirà inoltre di raddoppiare il numero di treni al giorno, aumentando il volume del traffico ferroviario. Si stima che la capacità massima della linea potrebbe raggiungere i 286 treni, rispetto agli attuali 140.

“Il nostro team ha svolto un ruolo fondamentale nella modernizzazione di questa linea vitale, rendendo gli spostamenti quotidiani sicuri, fluidi e più efficienti per i cittadini egiziani”, ha commentato Bruno Teixeira, General Project Manager di Hitachi Rail in Egitto.

Si tratta anche di un passo avanti in termini di trasporto merci. Si prevede un aumento progressivo del numero di treni merci, che raggiungerà i 15 convogli giornalieri nel 2030 e i 50 nel 2060. L’obiettivo è trasportare 18.400 container all’anno su rotaia, riducendo l’uso del trasporto su strada ed evitando l’emissione di CO2 fino a 965.000 tonnellate in un periodo di 30 anni, contribuendo così alla decarbonizzazione del sistema di trasporto nazionale.

Ammodernamento delle Ferrovie Nazionali Egiziane

La rete ferroviaria egiziana, inaugurata nel 1854 con una prima tratta tra Alessandria e il governatorato di Kafr el Sheikh, è una delle più antiche al mondo. Oggi conta oltre 10.000 chilometri di binari e trasporta annualmente circa 500 milioni di passeggeri, il che la rende un’infrastruttura essenziale per la mobilità del Paese.

Tuttavia, il sistema ferroviario egiziano è rimasto indietro rispetto al trasporto su strada, il che, unito a diversi recenti problemi operativi, ha spinto il governo a lanciare un ambizioso piano di modernizzazione nel 2017. L’obiettivo è trasformare la rete in un sistema solido, sicuro, efficiente e multimodale. Le Ferrovie Nazionali Egiziane mirano a offrire il miglior servizio ferroviario del continente entro il 2050.

