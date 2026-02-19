Egitto: condannata per adulterio la sanremese che vorrebbe riportare in Italia la figlia

È stata condannata a sei mesi dai giudici egiziani per adulterio Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto perché l'ex marito Tamer Hamouda le impedisce di portare con sé la figlia.

L'uomo è stato condannato in via definitiva in Italia per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di un'altra donna. Trasferitosi in Egitto Hamouda è stato in carcere per due mesi ma non viene estradato nel nostro Paese.

La condanna preoccupa Nessy perché è in corso la causa sull'affidamento della bimba di sei anni. Il padre ha già ottenuto il divieto di espatrio per la figlia, e non ha intenzione di cedere. Per non lasciarla sola Nessy vive da due anni in Egitto, in una località protetta con la bimba.

Nessy Guerra "dovrà pagare una cauzione per non finire in carcere e ha nove giorni di tempo per impugnare la decisione". A dirlo la sua avvocata Agata Armanetti. "Ma siamo nella situazione assurda che lei, i suoi genitori e la bambina sono di fatto prigionieri lì senza aver fatto nulla". A Genova ci sono più procedimenti aperti nei confronti dell'ex marito Tamer Hamouda: maltrattamenti, sottrazione di minore, revenge porn per i video intimi che l'uomo ha depositato alle autorità egiziane per fare accusare la donna di adulterio. Intanto ad aprile è fissata l'udienza per l'affidamento della bimba "e questa condanna - continua la legale - di certo rischia di comprometterne l'esito".

Le autorità arabe avevano deciso, in primo grado, l'affidamento della piccola alla nonna paterna ma la piccola è al momento con la madre e i nonni materni in una località segreta perché Tamer avrebbe provato a rapire la figlioletta. La procura generale di Genova ha chiesto l'estradizione dell'uomo, condannato in via definitiva per un'altra vicenda, ma la richiesta non è mai stata accolta.