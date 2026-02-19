Savona, ragazzo ai domiciliari picchia e minaccia la madre: arrestato

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia della questura di Savona perché ha picchiato la madre. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari proprio nella casa della madre.

E' stata la donna, dopo l'ennesimo episodio violento nei suoi confronti, che ha chiamato il 112. I poliziotti delle Volanti, al loro arrivo hanno trovato la donna in strada, dove si era rifugiata per sfuggire alle ire del figlio e bisognosa di cure mediche. Dopo aver prestato assistenza alla madre, poi affidata a personale medico, i poliziotti hanno raggiunto l'alloggio che presentava chiari segni di violenza e danneggiamenti agli arredi dove hanno trovato il ragazzo che continuava a inveire con minacce gravissime indirizzate alla madre.

Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha disposto l'accompagnamento presso il carcere di Genova Marassi.

