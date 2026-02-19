Genova, auto in fiamme dopo la rampa del casello di Nervi: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco per un’auto andata a fuoco subito dopo la rampa di uscita del casello di Casello autostradale di Genova Nervi.



L’incendio si è sviluppato improvvisamente mentre il veicolo stava percorrendo il tratto immediatamente successivo alla rampa di uscita. Il conducente, accortosi del fumo proveniente dal vano motore, ha accostato tempestivamente a bordo strada e ha abbandonato il mezzo in sicurezza prima che le fiamme si propagassero all’intera vettura.



Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Presenti anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e bonifica.



Non si registrano feriti. Restano da accertare le cause dell’incendio, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato innescato da un guasto meccanico o elettrico.