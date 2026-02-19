Frana a Fontanegli, allagato il sottopasso di Brin
di c.b.
Una frana sta interessando via Giovanni da Verazzano, a Fontanegli, all'altezza del civico 241. Per salire verso Bavari, la viabilità alternativa induce a passare da via Mogadiscio. In zona Sant'Eusebio, invece, un allagamento via San Colombano ha indotto la polizia locale a istituire il senso unico alternato.
Al momento resta chiuso il sottopasso di Brin, in Valpolcevera, mentre è interdetto l'accesso al casello di Genova Bolzaneto, direzione nord, per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate causa innevamento del manto autostradale.
