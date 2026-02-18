Genova, minaccia di buttarsi dal ponte Monumentale, ma all'arrivo dei soccorsi se ne è già andato

Poco prima delle 20 di mercoledì sera sono pervenute al 112 alcune segnalazioni riguardanti un ragazzo di circa 30 anni che, camminando avanti e indietro in equilibrio sulla balaustra di piazza Santo Stefano, nei pressi dell'omonima Abbazia, sembrava minacciare gesti estremi riprendendo la sottostante via XX Settembre con lo smartphone.



All'arrivo della Croce Bianca Genovese (con il Distaccamento Carignano), dei Vigili del Fuoco (mobilitata anche l'autoscala) e della Polizia di Stato, tuttavia, non vi era più alcuna traccia del giovane. Nel frattempo in strada si era formato un capannello di persone.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.