Genova, uomo investito fuori dalle strisce pedonali: è molto grave

Non accenna ad interrompersi la serie di incidenti che hanno vittime pedoni. In via Giacometti, nel quartiere di San Fruttuoso: un uomo di circa 75 anni è stato investito da uno scooter mentre stava attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 17 nei pressi di piazza Martinez, proprio davanti alla sede della Squadra Emergenza, i cui volontari sono intervenuti tempestivamente.

Le condizioni dell’anziano sono apparse subito molto serie: era solo parzialmente cosciente e presentava un trauma cranico accompagnato da una forte emorragia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, oltre all’automedica del 118.

I sanitari hanno immobilizzato il ferito su una barella spinale, lo hanno stabilizzato e preparato per il trasferimento in ospedale.

