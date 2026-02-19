La Spezia, bambina colpita da transenna scagliata dal vento

Una alunna della scuola Poggi-Carducci di Sarzana è stata visitata in pronto soccorso questa mattina dopo essere stata colpita da una transenna da cantiere lungo Via San Bartolomeo. Il manufatto di metallo sarebbe stato scagliato su un passaggio pedonale da una forte raffica di vento colpendo, oltre la bimba, altri due alunni e una donna in maniera non grave. Sul posto tecnici del Comune e della Polizia Locale. La piccola, dopo essere entrata in classe, è stata prelevata dai genitori per una visita medica dopo che questi sono stati informati dalla scuola dell'episodio.

