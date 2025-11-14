EG Steele stipula nuovo accordo quadro con Mandy Rail per componenti per il trasporto merci su rotaia in UK

EG Steele ha stipulato un nuovo accordo quadro con il suo cliente di lunga data Mandy Rail per la fornitura e la consegna di componenti per il trasporto merci su rotaia in tutto il Regno Unito.

EG Steele è uno dei principali fornitori di componenti per carrelli e vagoni ferroviari del Regno Unito e il nuovo accordo pluriennale segna una pietra miliare nel già proficuo rapporto commerciale dell’azienda con Mandy Rail. L’accordo prevede che EG Steele fornisca, immagazzini e gestisca i componenti per conto di Mandy Rail, garantendo la consegna il giorno successivo in qualsiasi parte del Regno Unito, ogniqualvolta siano necessari.

Alan Steele, Direttore di EG Steele, ha dichiarato: “Abbiamo goduto di una partnership fiorente con Mandy Rail fin dalla loro fondazione, sei anni fa, e siamo lieti di formalizzare questa partnership con il nuovo accordo quadro. Ci sembra appropriato che, in quanto una delle più antiche aziende ferroviarie indipendenti a conduzione familiare del Regno Unito, stiamo supportando la prossima generazione di aziende a conduzione familiare in Mandy Rail. È un piacere vedere la loro azienda rafforzarsi sempre di più”.

Andy Hird, amministratore delegato di Mandy Rail, ha aggiunto: “Non siamo solo colleghi di lavoro con il team di EG Steele, ma li consideriamo anche amici, il che è incredibilmente importante nel mondo degli affari, dove la fiducia è tutto”.

La partnership tra le due aziende è anche caratterizzata da un legame personale unico. Quando Mandy Rail era ancora una start-up alle prime armi, nel 2019, EG Steele fornì loro il primo componente: un giunto a vite.

Ma il loro rapporto risale a molto prima. Mark Hedley, co-amministratore delegato di Mandy Rail, ha iniziato la sua carriera nel trasporto merci su rotaia con EG Steele, lavorando come montatore di vagoni nel porto di Blyth.

Mark ha dichiarato: “La mia carriera nel trasporto merci su rotaia è iniziata quando avevo 21 anni e EG Steele mi ha offerto la mia prima opportunità nel settore. Diciotto anni dopo, Mandy Rail lavora ora con la stessa azienda che mi ha aiutato a iniziare la mia carriera: senza di loro, né la mia carriera nel settore ferroviario né Mandy Rail esisterebbero”.

EG Steele è un fornitore affidabile ed esperto di parti di carri e carrelli nuovi e ricondizionati, che collabora con un’ampia rete di filiera per consegnare prodotti di alta qualità in modo rapido ed efficiente, soddisfacendo così le esigenze operative dei clienti.

