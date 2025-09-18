Edufin Index 2024: Liguria prima regione senza divario di genere in educazione finanziaria

La Liguria è l'unico territorio in cui uomini e donne hanno le stesse conoscenze in materia finanziaria-assicurativa. E' quanto emerge dalla nuova edizione di Edufin Index, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.

I dati, riferiti al 2024, sono stati presentati a Genova, nell'ambito del "Tour dell'Educazione Finanziaria" di Alleanza Assicurazioni, che quest'anno si rinnova con la partnership con Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e con FEduF, la Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio (ABI).

La Liguria, nel campo dell'educazione finanziaria, è una terra senza disuguaglianze: è infatti l'unica regione italiana in cui il livello di preparazione femminile non è minore, ma identico a quello maschile e si attesta su un valore di 57. Un valore che, pur attestandosi di un punto sopra la media nazionale, resta però sotto la soglia di sufficienza di 60. Anche i giovani liguri tra i 18 e i 34 anni, come il resto della popolazione regionale, risultano più preparati dei loro coetanei italiani, in termini di retroterra culturale finanziario e assicurativo (56 vs. 52).

