EdiliziAcrobatica sbarca a Parigi: l'azienda genovese prosegue l'espansione in Francia

EdiliziAcrobatica France, la società controllata dalla genovese EdiliziAcrobatica S.p.A, amplia il proprio raggio d’azione e arriva a Parigi con la denominazione commerciale "Acrobatica". Dopo aver consolidato la propria presenza in molte città del Midi francese — tra cui Perpignan, Marsiglia, Nîmes, Nizza, Tolosa, Lione e Montpellier — l’azienda punta a replicare anche nella capitale il successo ottenuto negli anni, affermandosi come punto di riferimento per le ristrutturazioni residenziali.

La scelta di aprire una sede a Parigi non è casuale: il mercato immobiliare della città, caratterizzato da uno sviluppo prevalentemente verticale, si presta particolarmente alla tecnica innovativa di Acrobatica. Questo approccio, già collaudato in numerose città europee, si basa su interventi di ristrutturazione poco invasivi, rapidi nell’esecuzione e sostenibili anche dal punto di vista ambientale, caratteristiche fondamentali per rispondere alle esigenze degli edifici parigini.

Oltre alle ristrutturazioni, la società francese ha ampliato il proprio business nel 2019 con una branch dedicata alla manutenzione delle pale eoliche, dimostrando una capacità di diversificazione e innovazione.

"Siamo certi che anche a Parigi replicheremo con successo il modello operativo e di business che, nel giro di sette anni, ci ha permesso di penetrare in tutto il meridione della Francia, creando occupazione e intercettando le necessità di un numero sempre maggiore di clienti", ha dichiarato Vincenzo Polimeni, Country Manager Francia e Principato di Monaco.

Con questa nuova apertura, EdiliziAcrobatica France rafforza la propria presenza su un mercato in forte crescita, puntando a diventare un leader riconosciuto nelle ristrutturazioni residenziali e contribuendo allo sviluppo sostenibile delle città in cui opera.

