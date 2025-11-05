EdiliziAcrobatica: ricavi in crescita nei primi nove mesi del 2025

diliziAcrobatica S.p.A., società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan e Paris, ha registrato nei primi nove mesi del 2025 una crescita significativa dei ricavi. Il gruppo ha totalizzato 119 milioni di euro, in aumento del 9,7% rispetto ai 108,5 milioni dello stesso periodo del 2024.





Per quanto riguarda la sola EdiliziAcrobatica S.p.A., i ricavi sono passati da 94,6 milioni a 96,6 milioni di euro, segnando un incremento del 2,1%.





Particolarmente positive le performance delle società estere del gruppo:





Acrobatica France ha registrato ricavi per 5,1 milioni di euro (+27,5% rispetto al 2024);





Acrobatica Iberica è salita a 1,9 milioni (+26,7%);





Enigma Capital Investments, nel Middle East, ha raggiunto 10,2 milioni (+41,7%).





Buona crescita anche per Acrobatica Monaco SAM (+16,6%) e per le start-up del gruppo: Acrobatica Energy ha fatturato circa 193 mila euro, mentre Smart Living ha raggiunto 2,5 milioni di euro. La controllata Verticaline Srl, acquisita a gennaio 2025, ha generato ricavi per circa 1,6 milioni di euro.





Anna Marras (nella foto), CEO di EdiliziAcrobatica, ha commentato: «La solidità del nostro gruppo si conferma nei numeri dei primi mesi del 2025, con una crescita dei ricavi che ci spinge a proseguire nella diversificazione dei mercati e dei business, nella razionalizzazione dei costi e nella riorganizzazione della struttura per una gestione più snella e sostenibile».

