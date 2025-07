Economia circolare, pochi italiani la conoscono e molti pensano che il Paese sia indietro

Solo il 24% degli italiani dichiara di conoscere in modo esaustivo il significato di economia circolare, mentre un quarto non ne ha mai sentito parlare. Eppure l’Italia è tra i Paesi europei con le migliori performance, anche se pochi lo sanno. È quanto emerge da una ricerca Ipsos per Legambiente, Kyoto Club e Nuova Ecologia, presentata all’Ecoforum nazionale.

Conoscenza limitata – Il concetto di economia circolare risulta familiare solo al 38% degli italiani. Una quota minima, il 24%, afferma di sapere in modo completo di cosa si tratti, mentre il 25% non ne ha mai sentito parlare. Nonostante l’impegno nazionale sul tema, la percezione collettiva appare distorta.

Percezione errata – Solo il 16% degli intervistati è a conoscenza del fatto che l’Italia ha un posizionamento migliore rispetto alla media Ue nella circolarità delle produzioni. Il dato, seppur in crescita rispetto al 2024 (quando era al 12%), rimane marginale. Il 37% degli italiani ritiene invece che il Paese sia sotto la media europea. Questo dato sale al 48% tra i giovani nella fascia 18-24 anni.

Indagine – L’indagine “L’Italia e la sostenibilità” è stata realizzata da Ipsos su un campione rappresentativo di 1.000 cittadini tra i 16 e i 75 anni, attraverso interviste online condotte tra il 5 e l’11 giugno 2025. L’iniziativa è stata presentata durante l’Ecoforum nazionale sull’economia circolare, organizzato da Legambiente, Kyoto Club e Nuova Ecologia.

Transizione ecologica – Nonostante la scarsa conoscenza del concetto di economia circolare, la visione della transizione ecologica è prevalentemente positiva. Il 79% degli intervistati ritiene che abbia effetti benefici sia sull’ambiente sia sull’economia. Il 40% prevede un aumento dei green jobs nei prossimi anni, percentuale che sale al 61% tra chi si dichiara più informato.

Richieste diffuse – Le principali richieste dei cittadini per contrastare il cambiamento climatico includono maggiori incentivi alla produzione e all’uso di energie pulite (47%) e una semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili.

Nucleare – Sul fronte nucleare, la posizione è netta: il 91% degli intervistati non vuole impianti nelle vicinanze. Quanto ai benefici del nucleare, il 37% ritiene che potrebbero arrivare solo fra vent’anni, mentre il 25% pensa che non si concretizzeranno mai.

Proposte operative – Durante l’EcoForum sono state avanzate tre proposte per un Clean Industrial Deal italiano centrato sull’economia circolare. In primo luogo, la velocizzazione degli interventi del Pnrr legati alla raccolta differenziata e al riciclo. In secondo luogo, la semplificazione dell’approvazione dei decreti End of Waste, per rendere più agevole il recupero di materie prime seconde nei cicli produttivi. Infine, il potenziamento dei controlli ambientali, completando i decreti attuativi della legge 132 del 2016 che ha istituito il Sistema nazionale di protezione ambientale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.