Economia circolare: Magellan Circle accelera la crescita in Europa con sei nuovi progetti chiave

Magellan Circle, Società di consulenza europea con oltre 20 anni di esperienza in vari settori, tra cui trasporti, mobilità, logistica, ambiente, economia circolare e comunicazione, che fornisce servizi di comunicazione strategica, advocacy e consulenza internazionale, aiutando i clienti a orientarsi tra le opportunità di finanziamento dell’UE e i contesti normativi – ha siglato sei nuovi contratti con istituzioni nazionali ed europee, consolidando il proprio ruolo di partner di riferimento per la promozione della sostenibilità, dell’innovazione e della rappresentanza territoriale a livello europeo.

I nuovi progetti – che spaziano dalle politiche ambientali allo sviluppo regionale, dall’imprenditorialità all’economia circolare – confermano la crescente influenza di Magellan Circle come ponte tra il Portogallo e l’Unione Europea. Grazie alla propria competenza in policy intelligence, comunicazione e relazioni internazionali, l’azienda continua a generare impatto in diversi ambiti strategici.

Tra le nuove iniziative, Magellan Circle è stata incaricata dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) di condurre uno studio volto a individuare soluzioni per migliorare la circolarità dei rifiuti bio-based e biodegradabili in Europa. Il progetto sostiene l’agenda della EEA in materia di sostenibilità ed economia circolare e si inserisce nel quadro del Green Deal europeo e dell’Action Plan per l’Economia Circolare. Il lavoro prevede mappatura delle politiche, coinvolgimento degli stakeholder e la redazione di un’analisi completa con raccomandazioni per rafforzare le iniziative europee nel campo della circolarità.

In collaborazione con la CIM Douro, Magellan Circle istituirà la Rappresentanza Permanente della Regione del Douro a Bruxelles nell’ambito di un accordo di 12 mesi. L’iniziativa mira ad accrescere la visibilità della regione nei processi decisionali europei, a favorire l’accesso ai fondi comunitari e a rafforzare la cooperazione con le istituzioni dell’UE. Il contratto comprende attività di monitoraggio strategico, organizzazione di eventi, relazioni con la stampa e supporto allo sviluppo progettuale, contribuendo al posizionamento internazionale di uno dei territori più emblematici del Portogallo.

Saranno realizzati inoltre tre progetti complementari con il CVR – Centro para a Valorização de Resíduos, dedicati alla comunicazione sulla sostenibilità e all’innovazione verde. Le attività comprendono ESG Games, una serie digitale educativa rivolta alle PMI per favorire l’adozione di pratiche ESG (Environmental, Social and Governance); la Green Financing Guide, una campagna di sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento europee e nazionali per progetti di economia circolare attraverso podcast e webinar; Wastes in Motion, un progetto di comunicazione e disseminazione dedicato alle tecnologie per la valorizzazione dei rifiuti bio-based.

A supporto del proprio sviluppo internazionale, LTPlabs si affiderà alla competenza di Magellan Circle in materia di appalti pubblici internazionali. Questo prevede l’individuazione e l’analisi delle gare per istituzioni europee e banche multilaterali, fornendo intelligence strategica, assistenza alla redazione delle offerte e facilitando le partnership volte ad ampliare la presenza globale dell’azienda.

In collaborazione con NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, la Società rafforzerà inoltre le competenze delle PMI regionali per accedere ai fondi europei e nazionali. Il progetto comprende la redazione di uno studio approfondito sui meccanismi di finanziamento, l’organizzazione di workshop formativi e la diffusione di newsletter mensili dedicate alle opportunità in ambito innovazione e sostenibilità.

Infine, attraverso un accordo di consulenza di 12 mesi con Startup Portugal, Magellan Circle consoliderà la presenza dell’organizzazione nell’ecosistema europeo dell’innovazione. Il progetto prevede attività di rappresentanza istituzionale a Bruxelles, monitoraggio delle politiche europee e supporto stampa specializzato per aumentare la visibilità sui media europei e rafforzare la partecipazione di Startup Portugal ai principali eventi e iniziative comunitarie.

“Questi contratti riflettono la crescita strategica di Magellan Circle e il nostro impegno nel connettere l’eccellenza portoghese con l’agenda di trasformazione europea. Siamo orgogliosi di collaborare con istituzioni di primo piano per promuovere sostenibilità, innovazione e competitività. La nostra missione è chiara: posizionare il Portogallo e le sue regioni all’avanguardia del futuro verde e digitale dell’Europa” ha dichiarato Ana Paula Masquita, CEO di Magellan Circle.

