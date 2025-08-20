Ecco gli arbitri per la prima di campionato: Genoa-Lecce a Massa, Samp-Modena a Piccinini
di F.S.
Spezia-Carrarese affidata al fischietto di Pairetto
Esordio nei campionati di Serie A e B 2025/2026 anche per le squadre arbitrali italiane, ecco le desginazioni per le gare di Genoa, Sampdoria e Spezia
Genoa - Lecce, prevista sabato 23 agosto alle 18.30, sarà diretta dal sig. Davide Massa della sezione di Imperia. Assistenti Costanzo e Bianchini, quarto uomo Zanotti. Var e AVar Abisso e Maresca
Sampdoria - Modena, prevista lunedì 25 agosto alle 20.30, sarà diretta dal sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti Garzelli e Giuggioli, quarto uomo Zanotti. Var e AVar Meraviglia e Marinelli
Spezia-Carrarese, prevista domenica 24 agosto alle 19, sarà diretta dal sig. Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti Trincheri e Votta, quarto uomo Vingo. Var e AVar e Maggioni e Abisso
