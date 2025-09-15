E' morto Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro di origine genovese vittima di una caduta in Cile

Matteo Franzoso non ce l'ha fatta. Lo sciatore azzurro di origine genovese, 25 anni, in coma dal 13 settembre a seguito di una caduta in allenamento a La Parva, in Cile e cresciuto sciisticamente al Sestriere, è purtroppo deceduto.

L'atleta azzurro, trasportato in una clinica di Santiago, era stato subito trattato dai medici con un coma farmacologico ma la situazione si era aggravata fino alla morte cerebrale confermata dal comunicato ufficiale della Fisi. I genitori erano subito volati in Cile per stare vicini al figlio.

Condoglianze alla famiglia stanno arrivando da tutto il mondo dello sport, al dolore per la scomparsa di Matteo partecipa anche la redazione sportiva di Telenord.

