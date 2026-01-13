Genova: vandalizzano auto alle Mura dello Zerbino, due denunciati per danneggiamento

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 38enne e una 29enne, entrambi pregiudicati, per danneggiamento in concorso e porto di oggetti od armi atti ad offendere.

La scorsa notte gli agenti sono intervenuti in via Mura dello Zerbino per una segnalazione di danneggiamento ad un'auto.

In particolare un cittadino aveva aveva chiamato il 112 perché aveva notato due soggetti introdursi in un'auto parcheggiata danneggiandola per poi allontanarsi in direzione mare. Gli agenti sul posto hanno localizzato i due soggetti, corrispondenti alla descrizione, a pochi metri dall'auto con in mano due martelletti frangi-vetro.

Alla vista degli agenti hanno tentato di disfarsene ma sono stati fermati e portati in Questura. L'auto è stata trovata con il vetro posteriore destro infranto e rovistata all'interno. Gli oggetti da scasso sono stati debitamente sequestrati e i due sono stati denunciati. Sull'uomo era già stata emessa una misura di prevenzione nel Comune di Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.